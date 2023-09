Supplenze docenti 2023 24 | GPS esaurite per molte classi di concorso anche a Milano e Roma Elenco AGGIORNATO

(Di giovedì 21 settembre 2023)anno scolastico/24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio, entro il quadro di disponibilità presenti. In qualche caso vi è già lo scorrimento per il secondo turno. In altri gli Uffici Scolastici dichiaranole graduatorie. Cosa significa. L'articolo .

...siano ancora una volta visti scavalcare da colleghi collocati in posizione peggiore in graduatoria o ancora chespecializzati sul sostegno siano rimasti senza cattedra a vantaggio di......inoltre coprire le, motivo per cui serve una riserva di disponibilità da cui poter attingere. Ricordo anche che i numeri sono in continua evoluzione considerato che le domande aida ...

Graduatorie di istituto docenti 2023, ecco le sanzioni per rinuncia o abbandono Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24, cercasi docenti: avvisi ed interpelli pubblicati dalle scuole (aggiornamento 18 settembre) Scuolainforma

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 21 settembre).Ancora proteste contro l'algoritmo delle supplenze che anche quest'anno ha fatto parlare (male) di sè. A Milano dallo scorso venerdì alcuni docenti precari si sono posizionati sul tetto dell'Ufficio S ...