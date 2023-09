Supermedia | Forza Italia | Pd e Lega perdono consensi | bene FdI e M5s

Leggi su agi

(Di giovedì 21 settembre 2023) AGI - La primadell'autunno - basata su ben 12 rilevazioni da parte di 8 diversi istituti - vede FdI ancora saldamente primo partito, con il 28,7%, mentre il Pd fa registrare per la terza settimana consecutiva un dato inferiore al 20%. Confermati anche un M5s sopra l'asticella del 16% e un trend in discesa per FI, sotto il 7% per la prima volta da maggio. Quanto allaliste, dunque, questi i dati: FDI 28,7 (+0,2); PD 19,7 (-0,2); M5S 16,5 (+0,4);9,2 (-0,1);6,9 (-0,3); Azione 3,8 (=); Verdi/Sinistra 3,4 (+0,2);Viva 3,0 (=); +Europa 2,3 (-0,1): Italexit 1,9 (-0,1); Unione Popolare 1,4 (-0,4); Noi Moderati 1,1 (+0,3). Lacoalizioni invece è questa: Centrodestra 46,0 (+0,1); Centrosinistra 25,4 (-0,2); M5S 16,5 ...