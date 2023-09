Supermedia | Forza Italia | Pd e Lega perdono consensi | bene FdI e M5s

Leggi su agi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ladi oggi, 21 settembre 2023 (primo giorno di un autunno che si preannuncia politicamente piuttosto “caldo”) si basa su un numero di sondaggi piuttosto elevato: ben 12, realizzati da 8 istituti differenti nelle ultime due settimane. I numeri quindi sono alquanto robusti, e confermano la prima posizione di Fratelli d'(28,7%) che conserva un ampio vantaggio – 9 punti – sul Partito Democratico (19,7%), che per la terza settimana di fila fa registrare un dato inferiore alla soglia “psicologica” del 20%. In terza posizione il Movimento 5 Stelle, che accorcia leggermente le distanze dal PD salendo al 16,5%. Se lasi conferma stabile con il 9,2% non altrettanto si può dire di, che prosegue nella sua tendenza di – lento – declino scendendo sotto il 7% per la prima volta ...