Sul caso di Brescia e dei maltrattamenti come «fatto culturale» Tutela dei diritti di una minoranza o discriminazione di genere?

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nei giorni scorsi, a, il Pubblico Ministero (PM) ha chiesto l’assoluzione per un uomo bangladese, denunciato perdalla moglie, sostenendo che il suo comportamento sia stato dettato dalla sua cultura di appartenenza e non dalla sua volontà. In questo articolo, ci chiediamo quale sia la relazione tra reati culturalmente orientati e questioni diintegrare le recenti chiavi di lettura dei fenomeni di violenza contro le donne con i principi didelle minoranze etniche e culturali?re le vittime di violenza?

Dopo ilVisibilia , infatti, adesso è esplosa anche la vicenda giudiziaria legata a Ki Group , ... Lo scorso 5 luglio, nella sua informativa al Senato , Santanchè rassicurò ancherisanamento di ...Anche in questonon risultano al momento vittime. 21 set 00:52 Tajani: "A Zaporizhzhia si ... precisando che il Paese si concentrerà sulla modernizzazione erapido armamento dell'esercito ...

Palomino assolto anche al Tas di Losanna sul caso doping: “Assunzione involontaria” La Stampa

BUFFON SUL CASO BONUCCI: "TROVERÀ UN MODO PER RICONCILIARSI CON LA JUVE" - Sportmediaset Sport Mediaset

In 500 anni abbiamo portato all’estinzione un numero di generi animali che avrebbe impiegato 18mila anni a sparire per cause naturali ...Abbiamo chiesto alle prime 50 città in Italia un accesso agli atti sulle licenze dei taxi. Scoprendo che c'è chi fa un bando per rinnovarle dal 1977. Che a Roma e Milano il settore è fermo da 20 anni.