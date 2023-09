Sui migranti mostriamo la solita doppia debolezza di governo e opposizione

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’dei governatori al progetto deldi impiantare nuovi Centri per i rimpatri degli immigrati irregolari fa sorgere qualche domanda. Premesso che è stato un altro errore delquello di assumere decisioni senza coinvolgere i diretti interessati, l’idea che i presidenti delle Regioni stanno trasmettendo è quella riassunta nella famosa formula Nimby, non nel mio giardino, perché ospitare sul proprio territorio un certo numero di immigrati, che poi sarebbe basso ma il punto è simbolico, non è una cosa popolare, né lo è l’idea di ristrutturare e adibire alla bisogna le mitiche caserme dismesse con nuove spese. Balza agli occhi che la “rivolta dei governatori” riguarda destra e sinistra unite nella lotta, con l’eccezione di Michele Emiliano, pronto «a dare una mano» a questa misura del...

... il poliambulatorio, la parrocchia, il molo, l'hotspot, fermandosi a pranzo da Teresa Giardina, l'anziana che l'altro giorno ha aperto casa per sfamare iusciti dal centro dove non si ...... i presidenti di Regione si schierano contro i Cpr No dei governatori all'apertura di Centri di permanenza e rimpatriopropri territori. Bonaccini (Emilia - Romagna): "Parole..., la ...

Meloni all’Onu: serve l’aiuto di tutti sui migranti. Non va al ricevimento da Biden: serata in ... Il Sole 24 ORE

Migranti, scontro sui Cpr. Piantedosi: 'Dialogo, ma imporremo la linea' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

New York, 21 set. (askanews) – L’Onu ha il “dovere” di “rifiutare ogni ipocrisia” sui migranti e di “dichiarare una guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani”. E’ questo l’appello c ...New York, 21 set. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite non devono "voltarsi dall'altra parte", ma dichiarare "guerra globale e senza sconti ai trafficanti". La premier Giorgia Meloni interviene all'Assemble ...