Sud Invest Luigi Barone | Asi | “Occorre creare ambiente favorevole all’innovazione”

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Il Sud ha un ricco patrimonio di talento e creatività che può essere sfruttato per alimentare l’innovazione e promuovere la crescita economica anche se molte imprese sono ancora costrette a lottare con le sfide della burocrazia e della scarsa accessibilità ai fondi. Queste barriere devono essere su

Benevento . Nuovo incontro nell' ambito di, evento organizzato da ASI e Ficei a Beneveo, sul tema infrastrutture nel Mezzogiorno. Incontro moderato dal direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo si apre con l' intervento di Mimmo ...... le opportunità derivanti dal piano nazionale di ripresa (Pnrr), la sfida della transizione energetica e il rilancio dell'occupazione: sono i temi di "", la convention che si è aperta in ...

Sud Invest, presentata al Senato convention per il rilancio del Mezzogiorno Adnkronos

Sud Invest: nuova giornata sul tema infrastrutture Ottopagine

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato i presidenti in Italia delle Alumni Association delle principali business school internazionali. Presenti i rappresentanti di ..."Continuare ad investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, condividendo sul territorio il valore creato in maniera da favorire la distribuzione della ricchezza. E' questa una delle str ...