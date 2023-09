Stuprò una pensionata | il giudice gli dimezza la pena

(Di giovedì 21 settembre 2023) È stata ridotta in appello da 12 a 7 anni lanei confronti di Dorin Traian Plesa, il pregiudicato rumeno condannato per lo stupro di una, avvenuto l'11 settembre dello scorso anno nel parco fluviale di Cuneo. La condanna è stata confermata dalla corte d'appello di Torino con la...

'Non si tratta di sentirsi offesa, si tratta di realizzare ancoravolta quanto manchi il rispetto per le vittime di violenza sessuale e in questo caso il rispetto per tutte le donne. Si tratta di ...In conferenza stampa alla Camera, il presidente del M5s risponde cosi' alle critiche del Pd che lo accusano di usare gli stessi toni della destra: Io parlo come la Meloni Io ho propostoterza ...