Studente accoltellato a scuola | Borrelli | “Siamo passati dal mito di Gomorra al sistema delle baby gang”

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Quelli che un tempo erano considerati luoghi sacri - come le scuole e le chiese - dove non era pensabile portare e utilizzare armi, sono diventati posti in cui l'uso della violenza è uno dei primi elementi che i ragazzini imparano". L'articolo .

Sangue in una scuola di Napoli dove unodi 15 anni è stato ferito da un coetaneo con un oggetto di ferro durante l'ora di educazione fisica. E' quanto accaduto nell'istituto tecnico industriale Marie Curie in via Argine a ...Lo, sanguinante, inizialmente aveva riferito ai docenti di essere caduto. La dirigente scolastica ha chiesto l'immediato intervento del 118 dopo aver notato che il 15enne perdeva molto ...

Violenza a scuola, studente 15enne accoltellato in palestra dal compagno di classe Orizzonte Scuola

Studente 15enne accoltellato a scuola, dice di essere caduto ma un compagno confessa poco dopo. La preside: "Sconfitta omertà" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Il tutto è avvenuto durante una lite nella palestra di una scuola di Napoli. In un primo momento il ragazzo ferito ha parlato di una caduta accidentale, ma la preside non gli ha creduto ...Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a scuola a Napoli, nell'istituto scolastico Marie Curie del quartiere Ponticelli. L'aggressore, un compagno di classe, è stato denunciato per lesioni e ha ...