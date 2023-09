“Striscia La Notizia” | “Il vittimismo di Fazio è da Oscar A gennaio Barbara D’Urso vuoterà il sacco”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lunedì 25 settembre prenderà il via la 36esima edizione di “La” con la conduzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Oggi Antonio Ricci, papà del tg satirico di Canale 5, ha presentato la nuova stagione annunciando un’importante novità. Ogni puntata di “” terminerà alle 21.25, ovvero venti minuti prima rispetto alle precedenti edizioni. “In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete – ha svelato – Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima”. Antonio Ricci ha anche confessato di aver tentato il colpaccio invitando in trasmissione, il cui contratto con Mediaset scade a dicembre di quest’anno. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada (Foto da video)“Volevo che ...