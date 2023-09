Striscia la Notizia | 36ª edizione all’insegna del divertimento e dell’impegno civico

(Di giovedì 21 settembre 2023)la, il celebre tg satirico italiano, ritorna quest’anno per la sua 36esimadopo un percorso lungo 35 anni segnato da successi e impegnoe sociale. L’di quest’anno si prevede ricca di inchieste, sorprese e nuovo materiale, sottolineando ancora una volta la sua vocazione di veggenza. Alla conduzione ritroviamo la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, insieme alla squadra degli inviati per l’Italia e le sempre presenti Veline. Si preannuncia un ritornodell’innovazione, dell’informazione e della: il traguardo di 35 anni di impegnoe sociale Il programma di satira giornalistica più amato d’Italia, ...

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada inaugureranno la 36esima edizione dila, lo storico Tg satirico di Canale 5. Antonio Ricci, durante la conferenza stampa, oltre a promuovere il suo programma, ha commentato alcune delle vicende televisive che negli ...lariparte con Siani - Incontrada. Arriva 'Fascia e Orso' con protagonisti Giorgia Meloni e Guido Crosettolaè pronta a ripartire con la 36° edizione: si parte con ...

Canale 5, la prima serata inizierà prima. Che succede a Striscia la notizia Il Tempo

Antonio Ricci accorcia Striscia la Notizia, corteggia Barbara D'Urso e "punge" Fazio Libero Magazine

Antonio Ricci svuota il sacco in vista dell’inizio della nuova stagione di Striscia la Notizia e parla anche di Barbara D’Urso… Colpo di scena nel corso della conferenza stampa di Striscia la Notizia ...In occasione della conferenza stampa per la presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, Antonio Ricci tra le tante novità del tg satirico, ha parlato anche di ...