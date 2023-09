Stranger Things 5 | Robert Englund spera di tornare | Forse Vecna mi ucciderà

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'attore ha espresso il desiderio dia interpretare Victor Creel nella quinta e ultima stagione della serie Netflix. Dopo aver interpretato il controverso Victor Creel nella quarta stagione diha espresso il desiderio dinei panni del personaggio anche nella quinta e ultima stagione della serie Netflix. Intervenuto di recente al Terror Con, England ha rivelato che gli piacerebbe moltoe che i creatori della serie gli hanno già proposto l'idea, ma resta da vedere se tutto si concretizzerà. "Nella stagione 4 dic'è una sequenza con Natalia Dyer che cammina in una specie di paesaggio onirico molto alla Nightmare", ha detto. "Ho sentito la voce ...

Dopo aver interpretato il controverso Victor Creel nella quarta stagione di, Robert Englund ha espresso il desiderio di tornare nei panni del personaggio anche nella quinta e ultima stagione della serie Netflix. Intervenuto di recente al Terror Con, England ...... in piena segregazione razziale: una serie dove però non mancano la magia, il soprannaturale e i mostri Tra le serie ormai cult perfette per la notte di Halloween c'è "", il dramma ...

Stranger Things, lo show prequel ha trovato i suoi protagonisti WIRED Italia

Stranger Things: svelato il cast dello spettacolo teatrale The First Shadow | TV BadTaste.it Cinema

L'attore ha espresso il desiderio di tornare a interpretare Victor Creel nella quinta e ultima stagione della serie Netflix.Tra le new entry della Stagione 4 di Stranger Things c'era anche Robert Englund nei panni di un personaggio terrificante e al tempo stesso affascinante che scopriamo essere il padre del villain ...