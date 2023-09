Stop auto benzina e diesel | la Gran Bretagna ci ripensa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 settembre 2023) Come noto l’Europa ha scelto di fermare la produzione e l’immatricolazione dimobili con motore termico a partire dal 2035, fatte salve ulteriori rivalutazioni a partire dal 2026. La, sotto il governo dell’ex Primo Ministro Boris Johnson, ha addirittura deciso di anticipare la data del ban al 2030. Ora però Oltremanica si sono accorti di avere anticipato troppo i tempi, visto l’impatto sociale ed economico che può avere la svolta elettrica, e puntano a riallinearsi al resto dell’Europa posticipando al 2035. Lo ha annunciato Rishi Sunak, attuale Primo Ministro. I dubbi Una marcia indietro, è proprio il caso di dire, scaturita dai dubbi di consumatori e operatori del settore, secondo i quali l’impatto sarebbe difficilmente gestibile in un arco di tempo così ridotto. E’ inotre un altro passo dell’esecutivo britannico per ...