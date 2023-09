Stefano Consiglio | “Investiamo su coesione sociale e diritti di cittadinanza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Il Sud del noi. I giovani, le comunità, il terzo settore”, questo il tema al centro del confronto, volto in forma ibrida, tra, nuovo presidente della Fondazione CON IL SUD e le associazioni ed i rappresentanti istituzionali intervenuti ieri pomeriggio presso la sala conferenze del CSV Irpinia Sannio Ets in occasione dell’iniziativa promossa dal Laboratorio per la felicità pubblica in collaborazione con Base Benevento. A moderare i lavori, con il coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica Ettore Rossi anche il consigliere del CSV Pasquale Orlando Nell’introdurre i lavori Ettore Rossi, coordinatore Laboratorio per la Felicità Pubblica, ha affermato: «Abbiamo voluto usare questa espressione “il sud del noi” perché consideriamo che in questo momento nel Mezzogiorno si stia generando un movimento di ...