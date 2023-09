Sparatoria nel Quartiere Tamburi dopo lite | arrestato 42enne

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni residente a Statte sospettato di unanel. L’uomo è sospettato di essere il responsabile di reati gravi, tra cui il porto abusivo di arma da fuoco e l’esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico.nel, i fatti l’8 settembre scorso Gli eventi risalgono al pomeriggio dell’8 settembre, quando i Carabinieri intervennero per unanelin seguito a segnalazioni di alcuni residenti. Le indagini immediate hanno collegato questo episodio a una violenta colluttazione ...