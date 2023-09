Sono vecchi politici | loro consigliano me | Beppe Grillo sibillino sul M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Consigli ai parlamentari del Movimento 5 Stelle? Non do nessun consiglio.cheme su quello che non devo dire”. Così il fondatore M5Sscherzando con i cronisti all'arrivo nella sede del Movimento a Roma per incontrare alcuni esponenti pentastellati.