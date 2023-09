Sonia Bruganelli e Andrea Arinci | Il nuovo gossip dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis

(Di giovedì 21 settembre 2023)ladelcon, fa nuovamente parlare di sé a causa delle immagini di una cena con, noto autore televisivo. Le foto rivelano un’atmosfera di complicità e serenità, suggerendo una possibile relazione oltre il contesto lavorativoflirt in corso?, una delle donne più discusseladelcon, è tornata al centro dell’attenzione a causa delle recenti foto paparazzate da Diva e Donna, che la ritraggono in ...

Giorni fa gli spettatori de La vita in diretta hanno visto in studio tra gli ospiti anche. Un'ospitata questa che ha lasciato un po' tutti spiazzati, anche perchè è sempre è stato un volto Mediaset (è stata anche opinionista di due edizioni della versione vip del Grande ...Sorpresa a cena con un uomo misterioso. E' accaduto ache, lo scorso giugno, si è separata da Paolo Bonolis con cui era stata sposata per 26 anni. Lei stessa in una puntata di 'Verissimo' aveva raccontato a Silvia Toffanin che la vita va ...

Sonia Bruganelli ha un nuovo cavaliere Paparazzata a cena con l'autore di Ciao Darwin La Gazzetta dello Sport

Sonia Bruganelli paparazzata a cena con l'autore tv Andrea Arinci: Un nuovo cavaliere dopo Bonolis Fanpage.it

Sonia Bruganelli ospite a sorpresa a La vita in diretta: "Gran colpo" dice la telespettatrice Giorni fa gli spettatori de La vita in diretta hanno visto ...Luca Salatino: “In queste ore mi sento un po’ così, a tratti sbagliato, a tratti solo”. In queste ore Luca Salatino, chef e ex tronista di Uomini e Donne e concorrente della scorsa edizione del Grande ...