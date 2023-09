Solskjaer fa mea culpa | «Sbagliato riprendere Ronaldo | uno col suo ego…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ole, ex allenatore del Manchester United, ammette l’errore sul ritorno di Cristiano: le sue parole Ole, in un’intervista concessa a The Athletic, è tornato a parlare del ritorno dial Manchester United, ammettendo un errore in quella mossa di mercato. LE PAROLE – «Era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare, ma a lungo termine si è rivelata una scelta sbagliata.sembrava ancora forte, uno dei migliori del mondo, ma poi le cose hanno iniziato ad andare male. In momenti del genere è necessario che tutti remino dalla stessa parte, invece alcuni giocatori uscivano allo scoperto con il proprio ego».