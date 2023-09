Smi Sardegna | Congiu | “Inaccettabile la proposta di Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non usa mezzi termini il Segretariodel Sindacato Medici Italiani, Luciano, che boccia ladiCagliari – «La bozza dell’(AIR) didellanon coglie la crisi drammatica che sta attraversando il lavoro dei medici di famiglia nella nostra regione» così Luciano, Segretariodel Sindacato Medici Italiani dopo l’incontro tenuto in Regione. «Per queste ragioni, respingiamo lapresentata dalla Regione, ritenendola inconsistente. Diciamo basta a queste ...

Il sindacalista spiega come, 'con il perdurare delle criticità acuite dalla pandemia è evidente la necessità, non più rinviabile, di rafforzare la medicina del territorio, mentre la Regionenon risponde all'appello'. Chiesto l'avvio di un confronto: 'Occorre salvare la medicina di famiglia per assicurare i bisogni di salute a tutti i cittadini sardi'. LETTERA A SOLINAS E AI ......nel territorio è solo uno dei motivi che ha portato lo stato di agitazione dei medici in. ... previste dall'accordo collettivo" avverte Luciano Congiu, segretario regionale. "Lo stato di ...

La sezione regionale del Sindacato Medici Italiani è decisamente pessimista sul futuro dell'assistenza di base in Sardegna. Per questo ha proclamato lo stato di agitazione e minaccia alcune giornate ...