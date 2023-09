Sky o DAZN | dove vedere Sassuolo-Juventus? Canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Serie A 2023/2024 venerdì 22 settembre ripartirà ufficialmente con il quinto turno. La massima serie italiana è pronta per tornare ad allietare le serate del fine settimana. Dopo le tante gare che si sono svolte in questi giorni, e che hanno visto diverse formazioni italiane in azione in Europa, toccherà nuovamente giocare in campionato. E una delle squadre che, invece, ha riposato nel corso delle settimana è la, che sabato 23 settembre a partire dalle ore 18.00, riprenderà la propria corsa in A. La Vecchi Signora si appresta a giocare il quinto turno e lo farà contro ilal Mapei Stadium. Un incontro estremamente interessante per Massimiliano Allegri e i suoi uomini che, nel corso del proprio cammino, incroceranno i neroverdi. La difesa allestita da Alessio Dionisi, ad oggi, non ha pienamente convinto, ma in attacco Berardi e ...