Sky o DAZN | dove vedere Lecce-Genoa? Canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Divise da 4 punti in classifica,si affronteranno venerdì 22 settembre alle ore 20.45. La gara sarà visibile sia su Sky che su. Tutta la Serie A TIM è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I salentini sono imbattuti in questo campionato e hanno raccolto 8 punti in questo avvio di campionato, mentre il, ha messo insieme due sconfitte, una vittoria e un pareggio, quello dell’ultimo turno contro i Campioni d’Italia del Napoli. Di seguito il calendario e ildi, valida per la 5ª giornata di Serie A, che si giocherà venerdì 22 settembre alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa da. CALENDARIOVenerdì 22 ...