Sky o DAZN | dove vedere Empoli-Inter? Canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo aver messo in archivio il primo turno della fase a gironi della Champions League, è tempo di concentrarsi nuovamente sui fatti di casa nostra. La quinta giornata della Serie A 2023-2024 sarà assolutamente da prendere con le molle per le squadre che hanno giocato nelle competizioni europee con i consueti strascichi a livello fisico e mentale. Ci sarà grande curiosità per capire come tornerà in azione la capolista. L’vuole la quinta vittoria iniziale consecutiva dopo il nettissimo 5-1 rifilato ai “cugini” del Milan nell’ultimo turno. Anche per questo motivo la compagine allenata da mister Simone Inzaghi cercherà di proseguire nel proprio cammino nella trasferta di. La sfida si giocherà domenica 24 settembre alle ore 12.30. Il lunch match sarà di scena allo stadio Castellani dicon i padroni di casa reduci da un ...