Sky o DAZN | dove vedere Atalanta-Cagliari? Canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nella serata di domani inizierà ildella quinta giornata della Serie A 2023-2024 con due anticipi – Salernitana-Frosinone, Lecce-Genoa – mentre perin azionebisognerà aspettare domenica 24 settembre, quando alle 15.00 le due squadre si incroceranno per il quinto turno del campionato in corso. L’di Gian Piero Gasperini vorrà riscattarsi dopo la sconfitta rocambolesca rimediata in casa della Fiorentina per 3-2. I nerazzurri non sono riusciti a dare continuità alla bella vittoria ottenuta con il Monza, perdendo la sfida contro una diretta concorrente come i Viola. La squadra del Gasp arriverà all’appuntamento di domenica dopo aver disputato la prima sfida europea della stagione con il Rakow, formazione polacca con cui il tecnico della Dea potrebbe decidere di ...