Simone Biles da record | parteciperà al sesto Mondiale ginnastica artistica per gli Usa

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) – Nuovoper la star dellachealcampionatoper gli Stati Uniti dopo essersi assicurata un posto nella squadra che gareggerà ad Anversa, in Belgio, dal 30 settembre all’8 ottobre. Ora è l’unica donna americana mai selezionata per sei squadre per il campionato. La 25 volte medagliatornerà nella città belga un decennio dopo il suo debuttonel 2013, quando vinse l’oro nell’all-around e corpo libero. “Penso che il cerchio si chiuda. Sono andata ad Anversa nel 2013, quindi ora andarci nel 2023 è piuttosto folle”, ha detto la. In Belgio avrà anche la possibilità di diventare ...

