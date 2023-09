Silvia Toffanin | per ‘colpa’ sua la verità sulla D’Urso è venuta fuori | Pier Silvio sarà furioso

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 21 settembre 2023)Berlusconi,e Barbara, in studio spunta laconduttrice Barbara. Ecco i dettagli dell’accadutoè una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Classe 1979, si laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. Fin dall’adolescenza si avvicina al mondo della moda e partecipa a Miss Italia nel 1997.ottiene visibilità ed inizia un percorso professionale come indossatrice che le permette di girare il mondo. Il vero salto di qualità arriva poco più tardi quando diventa “la letterina” nello storico programma ...