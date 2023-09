Sicurezza stradale | giornata di sensibilizzazione con gli studenti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle molteplici iniziative correlate allaed informazione sulla, il Compartimento di Poliziadi Napoli – Sezione Provinciale di Avellino, ha organizzato per domani, 22 settembre, unaall’insegna della, a sostegno della campagna Safety Day promossa da ROADPOL (European Roads Policing Network). L’iniziativa, svolta con il supporto della DG-MOVE- Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della “Settimana Europea della Mobilità”, con lo scopo di ottenere, a livello europeo, unaa zero vittime sulle strade. L’evento si terrà a partire dalle ore 08:00 presso la Villa Comunale, sita in Corso ...