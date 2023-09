Sicurezza informatica in Fvg | 1 | 6 milioni per rafforzare sistemi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell’assessore al Patrimonio Sebastiano Callari, ha dato il via libera a due progetti concordati con l’Agenzia per la CyberNazionale e sostenuti da un finanziamento complessivo di 1,6di euro quasi interamente concessi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Come ha spiegato Callari “si tratta di due importanti progetti che vanno sotto il nome di “Cyber iniziative” e “Cybersecurity FVG: Training&Awarness” con cui da un lato andremo a testare idi monitoraggio e individuare le possibili minacce alle piattaforme informatiche degli enti regionali, tra cui le aziende sanitarie; dall’altro andremo ad aumentare i livelli di consapevolezza del rischio informatico con percorsi di formazione specifici rivolti ai dirigenti e a tutto il ...