Sì | le regole di Dublino sono preistoria | ma il patto sui migranti è una formula vecchia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ragione a dire che ledisue richiedenti asilo nell’Unione europea “”. Mattarella ha ricordato che erano state scritte per “un altro mondo”, quando “non c’era una migrazione di massa” e ora “una cosa fuori dalla realtà”. Secondo il presidente della Repubblica, è necessario “uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio, in modo da affrontarlo con nuove formule”. Il fallimento dinon è certificato solo dalla situazione a Lampedusa: da gennaio a luglio la Germania ha ricevuto 175 mila richieste di asilo, più degli sbarchi in Italia. E’ la dimostrazione che le falle di, grazie alla valvola di sfogo dei ...

"Voler affrontare il fenomeno migratorio facendo riferimento alle regole di Dublino - ha aggiunto - è come voler mandare una comunicazione all'Europa con le carrozze a cavallo. Era un altro mondo ...Il presidente della Repubblica ha parlato così della legge europea secondo cui il paese di primo ingresso deve esaminare le richieste di asilo ...