Si cala in pozzo con una bomboletta che esplode | muore 46enne di Sorisole

(Di giovedì 21 settembre 2023). Si erato in uncon una, poi esplosa. Un infortunio di poco conto, almeno questo era quanto parso all’inizio, ma l’epilogo è stato tragico. Non ce l’ha fatta Alessandro Baggi, 46anni, di, conosciuto da tutti in paese con il soprannome di “Zuzu”: ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è deceduto nella giornata di martedì 19 settembre, due settimane dopo il fatto. L’incidente risale infatti al 4 settembre scorso ed è avvenuto a Dossena, precisamente nell’area dietro il campo da tamburello. L’uomo era impegnato a svolgere una serie di interventi di trivellazione per evitare frane e stava lavorando per conto di una ditta di Bergamo. Poi la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di San Pellegrino, il ...

Alessandro Baggi è un operaio che quindici giorni fa è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Bergamo: si è calato in un pozzo con una ...