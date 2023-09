Sheriff Tiraspol-Roma | programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023 2024

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ile isu Sky edi, match della prima giornata della fase a gironi di. In terra moldava trasferta delicata per i giallorossi che cercano di ripetersi dopo la roboante prima vittoria in campionato. Ma l’ambiente sarà carico e sarà necessario mantenere alta la concentrazione. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 21 settembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Aldo Serena e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo. SportFace.

La partita alle 18:45 al Bolshaya Sportivnaya Arena Oggi, giovedì 21 settembre, alle 18:45 la Roma scenderà in campo in trasferta contro lo, alla Bolshaya Sportivnaya Arena, per la prima giornata del gruppo G di Europa League.ROMA, DOVE VEDERLA Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, in streaming ...Occhi puntati sulla sfida della Roma, impegnata sul campo dello. Lo, allenato da Roberto Bordin, é primo (a pari merito con Milsami e Zimbru) nel massimo campionato ...

Sheriff Tiraspol-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv e in diretta streaming RomaToday

Europa League, Mourinho: "Contro lo Sheriff Tiraspol giocheranno Karsdorp e Svilar" Quotidiano Sportivo

La Roma farà il suo esordio nella fase a gironi dell’Europa League 2023-2024 in casa dello Sheriff Tiraspol: la partita si gioca alle ore ...Inizia l'avventura europea della Roma. La formazione allenata da mister José Mourinho, infatti, si prepara per il primo match della fase a gironi della propria Europa League 2023-2024, confidando di r ...