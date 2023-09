Sheriff Tiraspol-Roma oggi in tv | canale | orario e streaming Europa League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle 18:45 di, giovedì 21 settembre ladi Josè Mourinho farà visita allonella giornata inaugurale della fase a gironi di. In Moldavia i giallorossi vogliono partire con il piede giusto in un girone che sulla carta sembra abbordabile. L’obiettivo è il primo posto per evitare quello spareggio che nello scorso febbraio tolse energie. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252 satellite) oltre che insu Sky GO e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. SportFace.