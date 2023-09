Sheriff Tiraspol-Roma Europa League | 21-09-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici Pellegrini e Smalling ancora fuori

(Di giovedì 21 settembre 2023) Vittorie facili e ampiamente previste pernei rispettivi campionati nazionali. Il club della Transnistria ha battuto 5-1 il Floresti mentre i giallorossi hanno travolto l’Empoli 7-0 in una serata in cui tutto finalmente è andato per il verso giusto. C’è stato il debutto della coppia Dybala-Lukaku, con entrambi i giocatori a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lo, squadra guidata dall'italiano Bordin, rappresenta la Transnistria secessionista. Out Pellegrini e Smalling, recuperato Aouar, in porta giocherà Svilar con Lukaku, stasera senza ...Oggi, giovedì 21 settembre, alle 18:45 la Roma scenderà in campo in trasferta contro lo, alla Bolshaya Sportivnaya Arena, per la prima giornata del gruppo G di Europa League. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky, in streaming su NOW, SkyGO, DAZN. ...

Sheriff-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Europa League Fanpage.it

Diretta Sheriff Tiraspol-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

La Roma affronterà in trasferta lo Sheriff Tiraspol nella gara di esordio dell'Europa League: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Scopri dove vedere in diretta la partita Sheriff-Roma, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...