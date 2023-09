Sheriff - Roma | viaggio a Tiraspol | dove l' URSS è quasi nostalgia

Questa sera alle 18.45 lafarà il suo esordio nella fase a gironi dell'Europa League in casa dello. Il nostro inviato a Tiraspol, Alex Frosio, ci racconta la situazione attuale della capitale della Transnistria ......Kaduregel Maccabi Haifa (Rennes - Maccabi Haifa) Royale Union Saint - Gilloise - Toulouse Football Club (Royale Union SG - Tolosa) Fotbal ClubTiraspol - Associazione Sportiva...

Sheriff-Roma: dove vederla, probabili formazioni e orario ilmessaggero.it

Europa League, alle 18.45 Sheriff-Roma: giallorossi a caccia di continuità in Moldavia RaiNews

Questo sarà il primo incontro ufficiale per lo Sheriff Tiraspol contro la Roma, con l'Inter che è l'unica squadra italiana precedentemente affrontata dai moldavi in Europa; coi nerazzurri sconfitta in ...Debutto questa sera in Europa League per la Roma, prossimo avversario del Torino in campionato domenica sera all'Olimpico Grande Torino. Questa sera i giallorossi saranno impegnati contro ...