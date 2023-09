Sheriff-Roma stasera | le quote per le scommesse | i favoriti per i bookmakers

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) E’ arrivato il momento tanto atteso per ladi Josè Mourinho. I giallorossi inizieranno quest’oggi il loro cammino europeo stagionale con il, formazione campione in carica del campionato di Moldavia, per la prima giornata del girone G dell’Europa League 2023-2024. I finalisti della passata edizione vorranno avviare bene la nuova stagione continentale con un successo a Tiraspol, sul campo della squadra che, tre anni fa, si fece notare in Champions League battendo il Real Madrid al Bernabeu. Dopo un inizio di stagione disastroso, i capitolini sono riusciti finalmente a gioire per la prima volta in campionato, umiliando l’Empoli in casa con un sonoro 7-0. Nella serata odierna i giallorossi vogliono dare continuità al netto successo di domenica scorsa, sebbene in campo dovrebbe scendere un undici rimaneggiato in vista dei prossimi impegni di ...