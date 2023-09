Sheriff-Roma | le pagelle | Lukaku decisivo 7 | Aouar anonimo 4 | 5 Ndicka | troppe amnesie 5 | 5

Una serata non semplice, ma che si è conclusa nel migliore dei modi per la Roma . Nonostante l’infortunio di Renato Sanches, i giallorossi hanno ...

Sheriff – Nonostante qualche difficoltà in più del previsto, la Roma ottiene 3 punti fondamentali all’esordio in Europa League contro lo Sheriff . ...

Il nuovo infortunio muscolare per Renato Sanches nella sfida di Europa League tra. Il centrocampista giallorosso ha lasciato il campo al 28' scatenando l'ironia dei socialRenato Sanches, infortunio contro lodopo 27 minuti Un gol contro l'Empoli , l'impressione di un acquisto fondamentale per la stagione. Laaveva appena iniziato a godersi Renato Sanches ...

Il palo colpito da Mbeckeli gli procura un brivido sulla schiena e interrompe il torpore. Nulla può sulla rete di Tovar. Non eccezionale (rischia il rigore) con l’uscita a valanga su Talal nel finale.Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Roma in Europa Leagua. Nella prima giornata del Gruppo G i giallorossi hanno vinto per 2-1 in casa dello Sheriff Tiraspol. (ANSA) ...