Sheila Trama la Fuga di Finn in Beautiful | Intrighi e Dubbi dal 25 al 30 Settembre 2023

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nuovinel Mondo di “”: 25-30La settimana dal 25 al 30svela stimolanti sviluppi nel drama “”. Tra questi, la storia diche cerca di riavvicinarsi a Steffy, viene interferita dall’astuzia manipolativa di. Parallelamente, le indagini sulla misteriosa scomparsa dimettono in risalto il coinvolgimento di Mike Guthrie. Ambiente Teso alla Forrester: Rientri e Resistenze Charlie e Pam si mostrano entusiasti per il ritorno di Donna alla Forrester, un’emozione che non sembra condivisa da Quinn. Wyatt tuttavia ammonisce sua madre Quinn a evitare comportamenti che potrebbero causare rimpianti successivi. Nel frattempo,mantiene ...