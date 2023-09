Shakira canta ancora i suoi strali contro Piqué | 'Il male non dura più di 100 anni? C'è ancora mio suocero' FOTO

... ma c'è ancora il mio ex suocero che non è stato sepolto' ,ad un certo punto la cantante colombiana. Di seguito tutte le foto più recenti di, donna che a giudicare dai suoi testi è ...20 Don't Bother 2005 È unain preda alla paranoia post - separazione quella di Don't Bother .all'orecchio del partner (mentre lui dorme, a torso nudo) dei tradimenti di lui e della sua ...

"Shakira lancia nuovi singoli: stoccata a Piqué sulla tata e frecciata ... Tendenzediviaggio

Shakira ecco "El Jefe", la nuova canzone con i Fuerza Regida Billboard Italia

"Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato la liquidazione" è il verso che la cantante colombiana canta verso la fine del brano, ricordando una delle persone chiave del suo rapporto co ...Shakira lo rifà. La nuova canzone “El Jefe” è uscita e la colombiana non delude i fan, e ci scappa il riferimento al suo passato. Ci è «cascata ...