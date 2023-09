Settembre in Biblioteca | Secondo appuntamento al Quartiere Tamburi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Prosegue “in”, il progetto dell’Associazione “Marco Motolese” e del Club per l’UNESCO di Taranto che, finanziato dal Comune di Taranto attraverso il bando “Periferie al Centro”, in questo mese prevede tre eventi gratuiti che si svolgeranno presso la“Marco Motolese” al” di Taranto. Annunciando il nuovodiinCarmen Galluzzo Motolese, presidente dell’Associazione “Marco Motolese”, ha spiegato che «la peculiarità del progetto è quella di fondere in ogni iniziativa Letteratura, Poesia e Musica grazie, oltre alla presenza dei 30.000 volumi della, degli artisti protagonisti: importanti autori di lavori letterari e musicisti che, tra l’altro, ...

NellaCivica 'Ezio Alberione' sta per tornare il corso di italiano per stranieri : la presentazione si terrà martedì 26 alle 20:30, mentre le lezioni inizieranno giovedì 28, alle 20:30 ...Evento che si terrà martedì 26alle ore 16:45 presso la Sala Conferenze dellacomunale. Attraverso la lettura di un racconto i ragazzi potranno riflettere e confrontarsi su come ...

Settembre in biblioteca Comune di Lecco

Informa disAbile » La biblioteca Braille riapre al pubblico giovedì 21 ... Città di Torino

VERCELLI – A Vercelli dal 22 al 24 settembre torna con l’edizione 2023 “Raccolti ... dal Salone Dugentesco alla Ludoteca – Biblioteca Civica Sezione Ragazzi, per un’esperienza di scoperta non solo ...Prosegue il calendario di appuntamenti settembrini con il teatro e la musica nell'ambito di Riflessi in scena, la rassegna a ingresso gratuito organizzata dal Comune di Napoli alle Rampe del Salvatore ...