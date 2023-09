Serie C 2023 24 | tris Juve Stabia sul Potenza | pari tra Crotone e Audace Cerignola

Serie C 2023/2024 : risultati e classifiche I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2023/2024: di seguito andiamo allora a scoprire dunque i punteggi finali di ...

Serie C 2023/24 - Girone C : Foggia-Francavilla e Monopoli-Catania sono un doppio 0-0 Praticamente nulla da segnalare in Puglia dove vanno in scena due delle partite serali del Girone C della Serie C 2023/2024. 0-0 in uno dei “derby” ...

LIVE – Crotone-Audace Cerignola 1-1 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Crotone-Audace Cerignola, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ...

LIVE – Juve Stabia-Potenza 3-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Juve Stabia-Potenza, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco ...

Highlights e gol Benevento-Taranto 2-1 : Serie C 2023/24 (VIDEO) Il Benevento si impone sul Taranto per 2-1 nella quarta giornata di Serie C, Girone C 2023/24. Subito un doppio vantaggio firmato dai padroni di ...