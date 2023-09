Serie A | bufera Var | il caso Juve-Lazio

(Di giovedì 21 settembre 2023) Direzione di gara insufficiente per il direttore di gara dintus-: Maresca sbaglia tantissimo e fa discutere molto nel post partita La gestione dell’arbitro Maresca inntus-è ancora una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Brutte notizie per uno dei migliori attaccanti della sua generazione: la notizia è di poche ore fa e ha spiazzato tutti Una notizia arriva ...

Napoli e Juventus hanno un obiettivo comune sul mercato per l’attacco, una delle due però ha un leggero vantaggio Dopo il polemico passaggio di ...

In attesa della nuova stagione di Mare fuori , uno degli attori più amati è finito al centro della bufera per alcune dichiarazioni. Stiamo parlando ...

È da tempo, dicono invece i sindacati, che chiediamo riconversioni per le fabbriche legate al motore termico e temono che la chiusura di Crevalcore sarà solo la prima di una lunga. Questa ...Laè stata così definita dallo stesso rocker: 'È un selfie lungo cinque ore. A un certo punto ... "Pericolosissimo, che fai!": Vasco Rossi nellaper questa foto - Guarda

Dopo la bufera giudiziaria su Otranto, termina “l’esilio” per i fratelli Cariddi LeccePrima

Ndoye come McKennie, ma l'arbitro ferma il gioco: bufera sui social Corriere dello Sport

Il nuovo Apple Watch serie 9 è appena arrivato in redazione e lo abbiamo ''spacchettato'' cercando di capire cosa cambia rispetto alla precedente generazione e soprattutto spiegandovi perché si parla ...Da ieri i lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore si organizzano in turni per gestire il presidio fuori dallo stabilimento, la mobilitazione è appena iniziata. L'azienda, di proprietà del fondo ...