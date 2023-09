Senigallia Ancona | auto contro bicicletta | morto 11enne

... Damiano Bartozzi, con il vice sindaco Andrea Tittarelli; Simone Perticarini, dirigente RFI. ..." spiega Aguzzi - perché altrimenti l'erosione raggiungerebbe le vicine Marzocca e. ...commenta Tragedia a), dove un ragazzino di 11 anni, in sella alla sua bicicletta, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto. Alla guida della vettura una donna di 41 anni. Dopo l'incidente il ...

Bambino di 11 anni investito e ucciso a Senigallia vicino Ancona: era in bicicletta, travolto da una 41enne Virgilio Notizie

Bimbo morto in bicicletta a Senigallia (Ancona) per un incidente con un'auto il Resto del Carlino

L'incidente in via della Resistenza a Marzocca, Senigallia. Il piccolo ha riportato traumi gravissimi alla testa e al torace ed è morto nonostante la disperata corsa dei soccorritori verso l'ospedale ...Il dolore dei familiari è condiviso dall'intera frazione. Francesco Lignola, 11 anni, è morto ieri all’ospedale di Ancona per un incidente accaduto a Marzocca, una frazione di Senigallia. L’11enne, in ...