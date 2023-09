Senato | Bellantone ISS spiega la soluzione per abbassare costi delle terapie innovative

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi, il neocommissario dell’Istituto Superiore di Sanità Roccoè intervenuto pubblicamente all’evento ‘Un SSN universale, equo e garantito: l’innovazione terapeutica, un diritto per tutti’, a Palazzo Giustiniani deldella Repubblica. Uno dei problemi che più premono sul Sistema Sanitario Nazionale è quello che riguarda l’aumentospese, specialmente quelle che riguardano la tecnologia L'articolo proviene da Il Difforme.

Chi ha surrogato Brusaferro " Rocco, ex preside della Facoltà di Medicina dell'... Il Foglio ricorda come un primo tentativo venne effettuato con il decreto Milleproroghe aldi ...... ma soprattutto sua mamma, Elisabetta, ex presidente dele oggi ministro delle riforme: la ... Qui arriva Roccoche è cugino del sottosegretario alla presidenza del consiglio ...

Politica e società civile ricordano il giornalista Bellantoni: il cordoglio ReggioToday

La sinistra parla di familismo intanto piazza mogli e figli ilGiornale.it

Lavorava al TgR Calabria. Lascia la moglie e una bambina. Dopo l’operazione sembrava essersi ripreso, poi la ricaduta Un giornalista perbene. Un collega che vorresti sempre trovarti accanto perché i s ...In Parlamento le lady Franceschini e Fratoianni. De Luca sistema i suoi eredi ed Emiliano la compagna ...