Seeweb sostiene l' Innovazione Scientifica al MaSBic Symposium di Ancona | con al centro le Ultime Scoperte nel Mondo della Proteina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) -, 21 Settembre 2023 - In corso ad, presso l'Università Politecnica delle Marche e sino a domani 22 settembre, uno degli eventi più prestigiosi dell'anno nell'ambitoricerca: il, dove esperti e accademici provenienti da diverse discipline si confronteranno per discutere lee sviluppi nel campostruttura edinamica delle proteine. Questa è la terza edizione del simposio, che unirà competenze in ambito computazionale, strutturale e molecolare Una Partnership per l'Scientifico-Industriale In questo contesto,, azienda leader nel settore dei servizi infrastrutturali, si unisce ...