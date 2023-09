Sculture firmate dal bergamasco Luigi Oldani rendono omaggio alle vittime del Covid

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, l’artistico dello scultore, in memoria delledelche ha falcidiato le due Province. “Supplica”, dialogo inteso di preghiera tra papa Francesco e i Santi papi; Giovanni XXIII e Paolo VI, i papi del Concilio. I Pontefici e Santi delle nostre terre. “Supplica”, bassorilievo fusione in bronzo del diametro di cm 30, montata su plexiglas da 20 mm di spessore del diametro cm 50. Sistema di fissaggio distanziale a parete a scomparsa, avrà una tiratura massima di 6 esemplari numerati da 1/6 a 6/6 più tre da I/III a III/III Per informazioni e prenotazioni scrivere a:.it Nato a Bergamo nel 1963,nutre da sempre una grande passione ...