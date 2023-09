Scoperto il segreto nascosto della braceria in Puglia | lo scontrino che fa urlare di gioia!

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi Notizie Sei un appassionatocucina pugliese o ti piace provare nuove esperienze culinarie? Allora devi assolutamente visitare Sammichele di Bari, un comune dove puoi gustare i piatti più autenticitradizione pugliese. Ma quanto dovrai spendere per una cena in unatipica di questa città? Scopriamolo! La cucina pugliese: un viaggio tra gusti e sapori La cucina pugliese è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per i suoi piatti gustosi e genuini. Pensiamo al panzerotto, un piatto fritto ripieno di pomodoro, mozzarella, olive e spesso prosciutto o salame. Un'altra specialità è la focaccia barese, un pane piatto condito con pomodoro, origano, olio d'oliva e sale. E poi le orecchiette, la pasta tipicaregione, spesso servita con sughi ricchi a base di verdure e carne o con le cime di rapa. ...