(Di giovedì 21 settembre 2023) su Tg. La7.it - Sotto la direzione diildi Torino è cresciuto fino a diventare il terzo in Italia per visitatori. Le presenze sono aumentate del 65% e ...

Nello specifico, il probabile rinnovo del mandato di direttore, che scadrà nel 2025, è diventato tema dipolitico. E nella giornata di giovedì si è aggiunta la pesante dichiarazione del ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... Un giorno di vendemmia ci insegna molto non soltantovino locale, ma soprattutto sulle ...

Scuola elementare, scontro sul cantiere - Scuola elementare ... il Resto del Carlino

Scontro sul Museo Egizio, la destra contro il direttore Christian Greco: 'Va cacciato' TGLA7

Negli ultimi anni gli scontri con gli animali sono aumentati e i motivi sono ... Anche se quello dei falchi non è un metodo efficace, ormai anche la letteratura sull’argomento ce lo dimostra.La proposta del parlamento iraniano prevede pene fino a dieci anni di reclusione per chi non indossa l’hijab in pubblico ...