Schmidt lasci gli Uffizi e poi faccia campagna elettorale | la lettera degli intellettuali contro il direttore

(Di giovedì 21 settembre 2023) Scrittori, artisti, docenti, collezionisti: in 67 scrivono criticando il, anche per le sue parole su Risaliti

Artisti, antiquari, critici e imprenditori duri con il numero 1 degli Uffizi. Circa 70 firme in difesa del direttore del Museo del Novecento. 'Parlare dello stipendio di un collega merita un richiamo ..."Vogliamo esprimere il nostro disagio riguardo alle parole di Eikesu Sergio Risaliti . Inoltre prima di lanciarsi in campagna elettorale,dovrebbe forse aspettare di lasciare il suo mandato di direttore di un museo pubblico". Sono in sessantasette a lanciarsi contro l'attuale direttore delle Gallerie degli Uffizi, su cui ...

Un documento firmato da una sessantina tra artisti, docenti, critici d'arte chiede al direttore della Galleria degli Uffizi, in odore di comunali 2024 per Fratelli d'Italia, di terminare il mandato pr ...