Scandalo liste d’attesa bloccate in ospedale | medici denunciati per attività a pagamento

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nei mesi di luglio ed agosto, i Carabinieri dei NAS, di concerto con il Ministero della Salute, hanno portato avanti un’intensadi controllo, su tutto il territorio nazionale, al fine di verificare la gestione delledi attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici, afferenti al Servizio sanitario pubblico. Dal blitz ben 26 operatori sanitari, trae infermieri, sono stati ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. Le strutture indagate Come riporta il Ministero della Salute, le ispezioni sono state eseguite presso presidi ospedalieri e ambulatori delle aziende sanitarie, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nonché presso le strutture ...

