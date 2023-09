Scafisti dell' umanità | come abbatteremo le barche | Delmastro a valanga

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Il linguaggio greve e la grammatica minatoria dei trafficanti di essere umani usati nei confronti del presidente del Consiglio non ci fanno recedere di un solo millimetro". Parola di Andreae Vedove. Il deputato e sottosegretario di Fratelli d'Italia alla Giustizia, ospite di È sempre CartaBianca, ricorda che il governo non si farà intimorire. E che ha tutto è disposto pur di contrastare gli, "anche abbattendo leche utilizzano".parla di una vera e propria "operazione che coinvolga tutta l'Europa.dice von der Leyen decidiamo noi chi entra, non gli". Una posizione, quella'ospite di Bianca Berlinguer, già chiarita in una nota contro "chi specula su vite umane, chi fa tratta ignobile di essere ...