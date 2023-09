Santa Maria CV | lavori playground via Lussemburgo | Talento M5S deposita interrogazione consiliare

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 21 settembre 2023)Capua Vetere. Di seguito quanto allata dal Consigliere comunale diCapua Vetere del Movimento 5 stelle, Danilo. “Nei giorni scorsi hoto un’al Sindaco e all’Assessore aipubblici per avere dei chiarimenti circa idi realizzazione deldi via, inaugurato il 28 luglio scorso, costati 95.000 euro.che, come sappiamo, hanno riguardato non soltanto la riqualificazione del campo da basket ma anche la riorganizzazione dell’area adiacente. Tuttavia, la relazione tecnica del progetto ...