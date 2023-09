Sampdoria | Pirlo spera nel recupero di Esposito Depaoli e De Luca per Parma

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il campionato, per la, non è certo iniziato con i migliori auspici. Alle difficoltà sul terreno di gioco infatti vanno...

Commenta per primo Non c'è solo la squadra di Andreacon le sue difficoltà in campo a far preoccupare i tifosi dellaperché anche la nuova proprietà capitanata da Andrea Radrizzani dovrà nuovamente mettere mano al portafoglio. Secondo ...Quagliarella (LaPresse) - Calciomercato.itPer il 40enne attaccante si era parlato anche di un possibile ritorno alla, alla corte di Andrea, ma il calciatore avrebbe scelto il Bari con ...

La Sampdoria va con Pirlo, ma Inzaghi attacca... Tuttosport

Parma-Sampdoria, Tuttosport: la carica dei 6.000 per ritrovare la vittoria ...In queste prime giornate hanno deluso le prestazioni di Fabio Borini e Matteo Ricci, voluti fortemente alla Sampdoria da Andrea Pirlo In fase di costruzione de ...